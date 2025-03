Briga de trânsito é registrada entre motorista de caminhão e condutor de carro em Ananindeua

Uma briga de trânsito entre um motorista de um caminhão caçamba e um condutor de um carro de aplicativo foi registrada na Avenida Brasil, no bairro Distrito Industrial. As filmagens do caso começaram a circular nas redes sociais na manhã desta terça (18/3).

Uma dessas gravações mostra o motorista de um carro de cor cinza, vestindo uma calça jeans, boné e óculos escuro. Ele aponta para a parte de trás do veículo enquanto discute com outra pessoa.

De repente, o motorista da caçamba surge no vídeo com um objeto em mãos, que não é possível identificar, e atinge o carro . Em seguida, o condutor do outro veículo corre até a esquina da avenida e pega uma pedra. O bate-boca continua.

Até que, por outro ângulo, uma filmagem revela o motorista do carro partindo para cima do outro condutor e desferindo socos contra ele. Enquanto a briga acontece, um terceiro quase agride o motorista da caçamba com um capacete de uma moto, mas é impedido por outro rapaz. Depois disso, o vídeo termina.

Ao que tudo indica, a confusão iniciou depois que o motorista da caçamba bateu no carro e, supostamente, se recusou a pagar o prejuízo ao condutor. A Redação Integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil para comentar o caso e aguarda retorno.