Agressão de motorista contra entregador de aplicativo gera revolta da categoria em Ananindeua

Um entregador de aplicativo de bicicleta, que não teve o nome divulgado, foi agredido na manhã desta terça-feira (11/03) por um motorista em uma briga de trânsito, próximo à Arterial 18, em Ananindeua. O motorista estava em um carreio de passeio modelo UP Branco.

Filmado por outro entregador, um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o jovem leva um soco no rosto. O jovem ficou ferido no rosto, enquanto o agressor vai embora puxado por mulheres que eram passageiras do veículo.

O caso revoltou os entregadores de motociclistas, bicicletas e mototaxistas que se reuniram em protesto pelas ruas de Ananindeua. Muitos descobriram onde seria a possível residência do agressor e foram até o local. Os ânimos ficaram exaltados. Inicialmente, o suspeito teria se recusado a sair da residência.

VEJA MAIS

Em outros vídeos, é possível ver os entregadores discutindo com outro homem. A Polícia Militar (PM) foi acionada para intervir e escoltou o suspeito de agressão e a vítima para Seccional da Cidade Nova.

A Polícia Civil informou que um homem foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional da Cidade Nova, onde foi feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal. Ele assinou um Termo de Compromisso de Comparecimento à Justiça quando convocado.