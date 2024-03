Entregador é agredido e tem triciclo quebrado na Zona Sul do Rio de Janeiro

O entregador Mateus da Silva Ribeiro, de 23 anos, foi agredido e teve seu triciclo quebrado no bairro do Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ), nesta sexta-feira (8). Mateus trabalha para um mercado e estava prestes a fazer uma entrega, quando a agressão aconteceu.

De acordo com o jovem, ele estava pedalando em seu veículo quando um homem desceu de um carro, na Rua Barão de Jaguaripe, e exigiu a retirada do triciclo para que pudesse passar. “Você não escutou que eu estava buzinando?”, teria dito o homem. Segundo Mateus, o homem então chutou o triciclo, entrou no carro e atropelou o triciclo.

Em seguida, o entregador disse que o motorista teria que pagar pelo prejuízo causado. Em um vídeo gravado pela vítima, é possível ver o homem agredindo o garoto com um soco no rosto. O suspeito fugiu do local, e Mateus registrou ocorrência na 14ª Delegacia de Polícia, do Leblon, que investiga o caso.

‘Minha vida em primeiro lugar’

Mateus também é rapper, conhecido como AR Baby, e publicou as imagens da agressão nas redes sociais. “Estão perguntando porque eu não revidei. Como que revida? Viram o cara, se eu revido e ele saca uma pistola e dá um tiro na minha cara. Estamos em 2024, fazer na mão não leva ninguém a nada. Se ele me dá um tiro, minha vida como fica? Minha vida em primeiro lugar”, afirmou o jovem, em vídeos postados após a repercussão do caso.