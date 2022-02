Após cobrar pagamento, entregador é agredido por cliente em Manaus; vídeo

Após cobrar o pagamento de um pedido em Manaus, um entregador foi agredido por um cliente. A agressão ocorreu no bairro Adrianópolis, em Manaus, e viralizou nas redes sociais. As informações são do site O Globo.

Segundo o portal, as imagens foram registradas por uma mulher que estava no local. No vídeo, ela pede que o agressor pare de bater no homem, mas sem sucesso. É possível ouvir o entregador contando que o cliente alegou ter efetuado um PIX, mas ele não recebeu a quantia na conta bancária após 20 minutos de espera. Irritado e sem comprovar a transferência, o homem então começou a bater do motoboy.

As imagens mostram o cliente tirando a mercadoria de dentro da mochila à força. “Eu tenho dinheiro para pagar. Está achando que eu sou ladrão?”, diz.