Policial dá tapa em entregador durante abordagem em São Paulo

Um policial militar agrediu, com um tapa no rosto, um entregador de 19 anos, em São Paulo, durante uma abordagem na região central da cidade. O momento foi registrado em vídeo por uma testemunha.

De acordo com um amigo da vítima, o entregador se preparava para pegar a bicicleta e sair para trabalhar quando foi abordado por agentes da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rotam) da ,na rua Barão de Itapetininga. O caso ocorreu na última quinta-feira (09), por volta das 17h.

Na abordagem, os policiais teriam levado o jovem para um local menos movimentado para fazer a revista. No vídeo, é possível ver um dos agentes dando um tapa no rosto do entregador enquanto o segurava contra a grade.

“Eles já chegaram xingando e falando para sair fora do local. Desde o começo, os policiais estavam achando que ele estava roubando celular. Deram um tapa nele, jogaram o fone dele no chão e bateram nas pernas dele. Ele não tem passagem, não tem nada. Estava ali só para pegar a bike dele e foi enquadrado”, afirmou a testemunha.

Segundo relato, os agentes ainda pisaram no fone do entregador.

“A opressão foi do começo ao fim. Nós, entregadores, estamos sendo muito oprimidos pela polícia. Eles acham que estamos roubando, mas estamos sempre trabalhando no mesmo local. De dez policiais que me enquadram, oito me oprimem e dois são de boa”, afirmou em reservado a testemunha, que é amigo da vítima.

O entregador foi liberado depois da abordagem. Segundo o amigo, ele optou por não registrar boletim de ocorrência por temer represálias.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que a Polícia Militar analisa as imagens “para adoção das medidas cabíveis”. A pasta disse ainda que “reitera que não compactua com excessos ou desvios de conduta, punindo exemplarmente os agentes que desobedecem aos protocolos estabelecidos pela Corporação”.

Ainda segundo a SSP, a Corregedoria da instituição está à disposição para formalização da denúncia.

Este é, ao menos, o segundo caso de violência praticada por policiais militares de São Paulo que gerou repercussão nesta semana. Na madrugada da última sexta-feira (10), um sargento da PM matou uma adolescente de 16 anos após disparar contra ela durante uma abordagem em Guaianases, na zona leste da capital.