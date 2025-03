Após desentendimento, taxista joga bicicleta de ciclista contra poste na av. Nazaré

Um vídeo que começou a circular na manhã deste domingo (16) mostra uma briga de trânsito envolvendo um taxista e um ciclista na avenida Nazaré, próximo da avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro de Nazaré, em Belém. O registro mostra a agressividade do condutor, mas não deixa claro o motivo do desentendimento. Segundo informações de testemunhas, a confusão teria ocorrido no sábado (15).

Nas imagens, o taxista aparece bastante exaltado, gesticulando e falando de maneira enérgica. No entanto, não é possível identificar o conteúdo exato do que ele diz. Em determinado momento, o homem abre o porta-malas do carro e pega um objeto, caminhando em direção ao ciclista, que est​ava na calçada. Temendo uma agressão, o ciclista foge.

O taxista, então, se dirige até a bicicleta do ciclista e, com violência, a arremessa contra um poste de energia elétrica. Em seguida, ele pisa sobre a roda da bicicleta até entortá-la. O ciclista se aproxima e fala algo enquanto aponta para a bicicleta. Logo depois, o taxista tenta correr novamente atrás do ciclista, que foge. O homem então retorna ao carro, que havia deixado no meio da rua, e aponta para uma das portas traseiras, indicando possíveis danos.

O vídeo não mostra o que acontece depois e nem revela se a polícia foi acionada para intervir na situação.