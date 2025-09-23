Briga de família leva PM a descobrir venda ilegal de armas no Marajó

Uma briga de família levou a Polícia Militar a descobrir um comércio ilegal de armas de fogo na zona rural do município de Muaná, no Arquipélago do Marajó. No local, foram apreendidas armas, espoletas, munições de diversos calibres e equipamentos utilizados na fabricação de projéteis. O suspeito de ser o responsável pelo material conseguiu fugir.

Conforme o portal Notícia Marajó, o comandante da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar, capitão Muniz, disse que a equipe foi acionada pelo Conselho Tutelar após uma mulher relatar que havia sido expulsa de casa pelo companheiro, que também se recusava a entregar o filho do casal, de 1 ano e 5 meses, à mãe.

A vítima relatou que o suspeito mantinha diversos armamentos e munições em um comércio em frente à residência, no rio Inembú, onde realizava a venda ilegal de armas.

Foi então que os agentes foram até o local. E, ao chegarem lá, entraram em contato com a mãe do suspeito, que informou que o filho havia fugido pelo quintal e que a criança tinha sido entregue aos avós maternos — informação confirmada logo depois.

Ainda de acordo com o Notícia, durante as buscas no comércio indicado pela esposa do suspeito, foram encontradas embaixo do balcão três cartucheiras calibre 28, uma cartucheira calibre 32, além de pólvora, chumbo, espoletas, munições calibre 28 e 32 e equipamentos utilizados para a produção de munições. Todo o material foi apresentado na Polícia Civil.

A criança foi entregue à mãe, após a confirmação de que estava seguro na casa dos avós maternos.