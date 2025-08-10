Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Brasileiros e peruanos são presos com mais de 300 kg de drogas durante operação no Pará

Todo o material apreendido e os suspeitos foram levados à Base Candiru para os procedimentos iniciais e, em seguida, encaminhados para Santarém, onde o caso será concluído pela Polícia Civil

O Liberal
fonte

Brasileiros e peruanos são presos com mais de 300 kg de drogas durante operação no Pará. (Ag. Pará)

Uma ação integrada das forças de segurança na Base Fluvial Candiru, em Óbidos, no oeste do Pará, resultou na prisão de cinco homens, sendo dois brasileiros e três peruanos, e na apreensão de 375 quilos de drogas, entre maconha e cocaína, na madrugada deste domingo (10). A fiscalização também apreendeu uma lancha, motores e munições. A polícia não confirmou se os brasileiros são paraenses.

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a abordagem ocorreu durante rondas de rotina realizadas por agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu) e da Polícia Militar. Os policiais identificaram, na margem oposta à base, uma lancha sem iluminação cruzando o estreito de Óbidos com cinco tripulantes. Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos tentaram fugir, mas foram interceptados.

Na embarcação, de sete metros, equipada com motor de 15 HP, foram encontrados 336 tabletes de entorpecentes, totalizando 375 kg. Também foram apreendidos um motor de 40 HP e 32 munições.

“As equipes integradas atuam, especialmente, na fiscalização das embarcações, com o objetivo de inibir ações criminosas e transporte de cargas ilícitas, a exemplo de mais uma apreensão realizada pelos nossos agentes, na madrugada deste domingo, onde foi percebida uma embarcação clandestina trafegando pelo estreito de Óbidos. Foi possível realizar essa grande apreensão e identificar os responsáveis pela carga. Vamos continuar atuando para coibir o tráfico de drogas, assim como outros atos ilícitos nos rios do Pará”, informou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Todo o material apreendido e os suspeitos foram levados à Base Candiru para os procedimentos iniciais e, em seguida, encaminhados para Santarém, onde o caso será concluído pela Polícia Civil.

