BPA apreende 4,7 mil caranguejos em Castanhal e São Caetano de Odivelas

Militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) apreenderam 4.700 caranguejos nos municípios de Castanhal e São Caetano de Odivelas. E mais três pessoas foram presas, na terça-feira (2), após terem sido flagradas pelo BPA comercializando caranguejos da espécie Uçá durante o período de defeso.

Em 29 de janeiro começou o segundo período de defeso do caranguejo-Uçá, que, até a quarta-feira (3), se encontrava em período de reprodução. Desde então, equipes do BPA, em parceria com agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), intensificaram as ações de combate à venda desses animais. A primeira apreensão ocorreu em Castanhal quando os agentes que realizavam fiscalização nas feiras locais flagraram uma feirante comercializando os caranguejos. Os animais foram apreendidos e a mulher conduzida para a delegacia para os procedimentos cabíveis.

Já em São Caetano de Odivelas, os militares que realizavam o policiamento no rio Mojuim flagraram dois homens em uma embarcação de pequeno porte que continha exatamente 4.700 caranguejos que haviam acabado de ser capturados. A dupla foi conduzida para a delegacia onde foram tomadas as devidas providências. Os caranguejos apreendidos também foram levados para aquela unidade policial.

Nesta fase, os caranguejos são facilmente capturados pelo homem.

O defeso é a proibição da captura dos Caranguejos-Uçá enquanto a espécie se reproduz. A época reprodutiva se dá quando os caranguejos saem das tocas e andam pelos manguezais, em busca de acasalamento e liberação de ovos, época conhecida como "andada''. A proteção dessa espécie é estritamente necessária. É que, nesta fase, os caranguejos ficam mais expostos e, por isso, são facilmente capturados pelo homem.

De acordo com um documento publicado pela Adepará, em 2021, a reprodução da espécie ocorrerá em quatro datas diferentes: no período entre 14 a 19 de janeiro, o segundo período ocorre de 29 de janeiro a 3 de fevereiro, o terceiro entre 28 de fevereiro a 5 de março; e, por último, de 29 de março a 3 de abril.

O BPA também vem realizando fiscalizações em feiras e comércios da Capital paraense. Na ação anterior, os policiais apreenderam um feirante com mais de 600 caranguejos, no bairro da Terra Firme (Com informações da Polícia Militar – BPA).