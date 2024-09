Botijão de gás explode e deixa mulher ferida em padaria no bairro da Pedreira

Uma explosão de botijão de gás causou um incêndio em uma padaria na travessa Lomas Valentinas, no bairro da Pedreira, em Belém, na tarde desta sexta-feira (20). O acidente deixou uma pessoa ferida, que sofreu queimaduras de segundo grau. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu enquanto a vítima realizava a troca do botijão de gás.

“A vítima fez a troca do gás e houve a explosão. Foi vítima de queimaduras de segundo grau no rosto, peito e pernas. Chegamos no local e conseguimos debelar o incêndio rapidamente. Retiramos todos os botijões de gás, mas a situação está controlada”, informou o tenente André, do Corpo de Bombeiros.

A vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico devido à gravidade das queimaduras. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

(Com informações de Wesley Costa, da rádio Liberal+)