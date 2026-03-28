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Polícia

Bombeiros resgatam adolescente de 16 anos em situação de afogamento no Maçarico, em Salinas (PA)

A ação militar se deu no final da tarde deste sábado e reforça a orientação de que banhistas utilizem áreas de praia cobertas por guarda-vidas.

O Liberal
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Bombeiros agiram rápido para salvar a vida da jovem em Salinas, neste sábado (28) (Foto: Divulgação)

Uma equipe do Corpo Militar do Pará atuou com rapidez e eficácia para salvar a vida de uma adolescente de 16 anos de idade  em área de praia do município de Salinópolis, um dos principais pontos turísticos do nordeste do Estado do Pará, neste sábado (28). Homens do 13° Grupamento Bombeiro Militar de Salinópolis resgataram a jovem em situação de afogamento na Praia do Maçarico, por volta das 18h. 

A adolescente se encontrava em princípio de afogamento, quando os bombeiros atuaram de forma técnica e coordenada para estabilizar a vítima ainda na faixa de areia. Logo depois, a equipe de resgate prestou apoio imediato a essa pessoa, com o atendimento pré-hospitalar e, em sequência, fazendo a condução segura da adolescente ao Hospital Regional de Salinópolis.

A ação evidencia o alto nível de preparo e prontidão dos militares que atuam diariamente na prevenção e resposta a ocorrências nas praias do município. A pronta intervenção evitou o agravamento do quadro, garantindo um desfecho positivo para a vítima e seus familiares.

Áreas cobertas

Diante dessa situação, o major QOBM Rodrigo, comandante do 13° GBM, destacou a importância do trabalho estratégico desenvolvido pela unidade. "Considerando a extensa faixa costeira de Salinópolis, o 13° GBM vem atuando de forma orientada, com base em dados estatísticos relacionados ao número de ocorrências de afogamento. Esse planejamento permite posicionar melhor nossas equipes e aumentar a efetividade das ações preventivas e de resposta. Reforçamos à população a importância de optar por áreas cobertas por guarda-vidas, medida fundamental para evitar acidentes e preservar vidas".

O Corpo de Bombeiros reforça que a prevenção continua sendo a melhor forma de evitar ocorrências. A Corporação orienta os banhistas a respeitarem os limites do mar, observarem as sinalizações e priorizarem locais devidamente supervisionados por profissionais capacitados.

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