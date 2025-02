Bombeiros continuam as buscas por bebê desaparecido em rio de Breves

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros realiza buscas pela recém-nascida que desapareceu no rio Parauau, na zona rural de Breves, no Arquipélago do Marajó. O bebê desapareceu após colisão entre a rabeta, em que a criança estava com a mãe e uma lancha, ocorrida na última sexta-feira (31).

Além da bebê de 24 dias e da mãe, estavam na embarcação duas crianças, de 4 e 9 anos, e um adolescente de 14. Todos estavam retornando de Breves para a localidade onde moram na zona rural do município.

A rabeta teria sido atingida por uma lancha que seguia de Portel para Breves, no Arquipélago do Marajó. Os bombeiros intensificaram as buscas na área conhecida como Furo de Breves. Ribeirinhos também prestam apoio às equipes.

De acordo com a Polícia Civil, o acidente está sendo investigado pela delegacia de Breves. O condutor da lancha teria comparecido à unidade policial para prestar esclarecimentos.

Alguns vídeos que circulam pelas redes sociais, gravados minutos após o acidente, mostram a mãe da criança desaparecida sendo amparada por ribeirinhos, enquanto uma outra menina aparece com ferimentos na cabeça. Vários ribeirinhos nas proximidades apareceram logo após a colisão.

A mãe da criança e as outras vítimas receberam atendimento no Hospital Regional Público do Marajó.