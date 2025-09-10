Capa Jornal Amazônia
Benevides: dupla é presa por roubo após um dos suspeitos deixar cartão de pagamento na cena do crime

Além do cartão, a Polícia Civil localizou a placa do veículo utilizado pelos suspeitos no assalto

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra os suspeitos presos algemados ao lado de um policial civil. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil por roubo na manhã desta quarta-feira (10/9), em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. A dupla foi ligada ao assalto depois que a PC encontrou algo inesperado na cena do crime: um dos suspeitos deixou o cartão de pagamento digital, o que ajudou na identificação deles.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na noite de quinta (9/9), quando os suspeitos abordaram a vítima e subtraíram aparelhos celulares.

Os policiais iniciaram as diligências investigativas no mesmo instante em que tiveram conhecimento do fato e realizaram análises de elementos encontrados no local do crime, como a placa do veículo utilizado pelos suspeitos e um cartão de pagamento digital esquecido por um deles.

A vítima, que teve os bens restituídos, reconheceu os homens após a prisão. Eles foram encaminhados para a delegacia de Benevides e passaram pelos procedimentos legais. Ambos já estão à disposição do Poder Judiciário. 

Punição

O Código Penal Brasileiro estabelece pena de quatro a dez ano de reclusão e multa para quem roubar. Se a conduta for praticada com duas ou mais pessoas, a punição aumenta em um terço até metade.

