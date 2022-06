Belém: homem é preso por abusar sexualmente de criança de 12 anos no Guamá

A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira (14), um homem suspeito de abusar sexualmente uma criança de 12 anos. A prisão aconteceu no bairro do Guamá, em Belém. As informações são da Agência Pará.

Uma equipe da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) deflagrou mandados de prisão preventiva e busca domiciliar, expedidos pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da capital.

O suspeito foi flagrado por uma vizinha cometendo o abuso.

“Nas primeiras horas do dia nossa equipe diligenciou até o endereço do indiciado, situado no bairro do Guamá. Com o trabalho de investigação e empenho da equipe, conseguimos localizar o homem e dar cumprimento às medidas cautelares”, contou a delegada Maria Júlia Silva, titular da Deaca – Santa Casa.

O homem foi encaminhado ao sistema penal e ficará à disposição do Poder Judiciário. Ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável majorado pelo parentesco, segundo o art. 217 -A c/c art.226, II, do código penal.

A redação integrada solicitou mais informações para a Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

