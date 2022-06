Bebedeira termina em tentativa de homicídio em Bragança

Depois de horas de bebedeira, uma confusão entre dois homens terminou com um deles ferido gravemente. O caso aconteceu na manhã de terça-feira (31), no município de Bragança, nordeste do Pará. De acordo com informações da polícia, Antônio do Nascimento foi preso após esfaquear Arenaldo Gomes da Conceição. Ele foi socorrido e encaminhado a um hospital municipal. Com informações do portal Debate Carajás.

O delegado Luiz Guilherme, da Polícia Civil, informou que Antônio e Arenaldo estavam ingerindo bebinda alcoólica quando se desentenderam e iniciaram uma discussão. Após a briga, o suspeito, armado com uma faca, desferiu golpes na vítima.

Arenaldo Gomes ficou gravemente ferido e foi socorrido e levado para um hospital de Bragança. Já o suspeito foi localizado e preso pela Polícia Civil. Ele vai responder pelo crime de tentativa de homicídio e já se encontra à disposição da justiça.