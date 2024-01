Bebê encontrado na Augusto Montenegro: mãe da criança segue internada em Ananindeua

A mãe do bebê encontrado sozinho, na tarde de segunda-feira (1º), na avenida Augusto Montenegro, em Belém, próximo a uma loja de departamentos, continua internada no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. Ela deu entrada no HMUE no dia 29 de dezembro do ano passado. Ao Conselho Tutelar de Ananindeua, a família do menino informou que a mãe da criança, nessa mesma data, teria sido vítima de emboscada e, inclusive, foi alvejada por um disparo de arma de fogo.

A informação sobre a suposta emboscada, em que a mãe da criança teria sido vítima, consta em um relato da ocorrência da delegacia de Polícia Civil de Vila dos Cabanos, em Barcarena.

A tia do bebê informou que o sobrinho estava desaparecido desde o dia 29 de dezembro de 2023, e que a criança estava com a mãe, em Vila dos Cabanos, onde foram passar o Réveillon, mais precisamente em um barraco, no bairro do Burajuba com mais três pessoas: uma mulher e dois homens.

Em nota, a Polícia Civil disse que está apurando o crime de tentativa de homicídio praticado contra a mulher, além das circunstâncias do desaparecimento da criança. O estado de saúde atualizado da mulher não foi revelado.

Sobre o caso

O menino foi encontrado sozinho próximo a uma loja de departamentos, durante a tarde de segunda-feira (1º). Ele foi avistado por um casal e acolhido por mototaxistas da localidade, que acionaram a Polícia Militar e encaminharam a criança para a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), em Ananindeua. Os familiares, que seriam oriundos do município de Castanhal, foram localizados pelo órgão.