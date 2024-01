Bebê encontrado na Augusto Montenegro: criança de um ano já está com a família

A criança encontrada na Augusto Montenegro, em Belém, na última segunda-feira (1º), já está com a família. Nesta terça-feira (2), a Polícia Civil confirmou que o menino, de pouco mais de um ano de idade, já foi entregue aos familiares que ficaram com a guarda dele. Além disso, as autoridades policiais ainda informaram que abriram inquérito, por meio da Delegacia de Vila dos Cabanos, em Barcarena, para apurar as circunstâncias do desaparecimento do menor e da tentativa de homicídio praticada contra a mãe da criança.

No momento em que foi encontrada, a criança estava com uma certidão de nascimento no bolso da bermuda. Segundo a PC, todos os fatos relatados pelos familiares e pela mãe do menino serão apurados. A mulher, que segundo parentes teria sido vítima de uma emboscada, está internada no Hospital de Urgência e Emergência. “Perícias foram requisitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações e esclarecimento do caso”, diz um trecho da nota enviada à reportagem de O Liberal.

Sobre o caso

O menino foi encontrado sozinho próximo a uma loja de departamentos, durante a tarde do dia 1º. Ele foi avistado por um casal e acolhido por mototaxistas da localidade, que acionaram a Polícia Militar e encaminharam a criança para a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), em Ananindeua. Os familiares, que seriam oriundos do município de Castanhal, foram localizados pelo órgão. Ao Conselho Tutelar de Ananindeua, a família do menino informou que a mãe da criança teria sido vítima de emboscada e, inclusive, foi alvejada por um disparo de arma de fogo.

Desaparecimento

A informação sobre a suposta emboscada, em que a mãe da criança teria sido vítima, consta em um relato da ocorrência da delegacia de Polícia Civil de Vila dos Cabanos, em Barcarena. A tia do bebê informou que seu sobrinho estava desaparecido desde o dia 29 de dezembro de 2023, e que a criança estava com a mãe, em Vila dos Cabanos, onde foram passar o Réveillon, mais precisamente em um barraco, no bairro do Burajuba com mais três pessoas: uma mulher e dois homens.