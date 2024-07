Bebê é internada em Belém após engolir prego no Marajó

Uma bebê de um ano e seis meses foi transferida para Belém, na quarta-feira (17/07), após engolir um prego na casa dos pais, em Breves, na Ilha do Marajó. As informações iniciais são de que a menina brincava no local, que está em reforma, quando pegou o objeto do chão. O caso ocorreu no domingo (14/07) e a bebê foi levada às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no município marajoara.

Após chegar em Belém, a menina foi levada para o Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo, localizado na Augusto Montenegro. Ela realiza exames para verificar se deve passar por uma endoscopia ou cirurgia, para que ocorra a remoção do prego do estômago. O caso chamou atenção nas redes sociais após uma mobilização ser feita por familiares e amigos que pediam um leito para a bebê na capital paraense.

Incidente

Os familiares relataram que tudo ocorreu rapidamente. A menina estava no chão e teria se engasgado com algo. Os pais desconfiaram que ela teria engolido algum objeto e a levaram para a UPA médico. Na unidade, foi feito um raio-x, que mostrou o prego no estômago na bebê.

A casa onde a menina vive com os pais está em reforma e teria sido limpa, mas o prego não teria sido visto pelos adultos. Os familiares relataram que a bebê teve que ser nutrida somente com soro na veia nos dias que ficou internada em Breves, devido ao risco do prego perfurar algum órgão. Ainda não há mais informações sobre o estado de saúde da menina após dar entrada no pronto socorro em Belém.