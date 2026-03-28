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Polícia

Bebê de 1 ano desaparece enquanto brincava na porta de casa em Eldorado dos Carajás

As buscas contam com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), que realiza varreduras na área próxima à residência da família

O Liberal
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A imagem em destaque mostra José Arthur, de apenas um ano e seis meses, que está desaparecido desde a última quinta-feira (26). (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

José Arthur, de apenas um ano e seis meses, está desaparecido desde a última quinta-feira (26), em Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará. Segundo relatos da família, o menino estava brincando na porta de casa, por volta das 17h, quando sumiu. A Polícia Civil apura o caso.

O episódio ocorreu na Vila Peruana, no Assentamento Lourival Santana. Conforme o portal Correio de Carajás, familiares disseram que um carro suspeito teria passado pelo local no momento do desaparecimento, levantando a hipótese de que a criança pudesse ter sido levada. Desde então, amigos, parentes e moradores da região iniciaram uma força-tarefa em busca do menino.

As buscas contam com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), que realiza varreduras na área próxima à residência da família, que pede apoio da população e reforça que qualquer informação pode ser essencial para encontrar José Arthur, ainda conforme o Correio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do CBMPA sobre o trabalho de buscas pelo bebê e aguarda retorno.

Em nota, a PC disse que a Delegacia de Eldorado dos Carajás instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do desaparecimento. “Testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

 Até o começo da tarde de sábado (28/3), as autoridades não informaram se José havia sido encontrado. 

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