Batida entre motocicletas na BR-010 termina com a morte de dois homens em Irituia

Paulo Eduardo Gusmão Cardoso e José Marcos Tomé da Silva morreram em um acidente de moto registrado na noite de quarta-feira (1º/10), no quilômetro 309 da BR-010, em Irituia, região nordeste do Pará. De acordo com as autoridades, as duas vítimas conduziam motocicletas e colidiram frontalmente entre si. As circunstâncias do sinistro são desconhecidas. Em nota, a Polícia Civil confirmou que as circunstâncias do acidente são investigadas pela Delegacia de Irituia.

"Dois homens morreram no local e uma terceira vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração do caso", comunicou.

A Polícia Militar soube do caso por volta das 19h e se deslocou ao local. Quando os militares chegaram na rodovia, confirmaram o caso e viram que uma mulher, que era passageira em um dos veículos, ficou gravemente ferida. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não teve o estado de saúde divulgado.

Segundo a PM, a moto que Paulo conduzia era uma Honda CB 300 de cor preta, enquanto José estava em uma Honda Titan preta, ambas sem placa. Os agentes realizaram a sinalização e controle do tráfego e também acionaram as polícias Civil, Científica e Rodoviária Federal para os procedimentos cabíveis.