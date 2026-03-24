'Barruan', suspeito de liderar facção criminosa, morre após confronto policial em Vitória do Xingu

Daniel Batista Lemos, conhecido pelo apelido de “Barruan”, morreu na manhã desta terça-feira (24/3) após confronto com a Polícia Militar na Comunidade das Araras, que fica na zona rural de Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. O suspeito, que estava na condição de foragido da Justiça, era apontado pelas autoridades como líder de uma facção criminosa.

Segundo o portal A Voz do Xingu, a ação ocorreu no momento em que os militares, juntamente com agentes da Delegacia de Homicídios, cumpriam um mandado de prisão preventiva, expedido pela Comarca de Marabá, no sudeste do estado, contra o suspeito pelo crime de homicídio qualificado.

Policiais relataram para A Voz do Xingu que Daniel teria reagido à prisão e atentado contra os policiais, que revidaram e o balearam. O suspeito chegou a ser levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Altamira, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda conforme a PM, Daniel era considerado um indivíduo perigoso, com diversos antecedentes criminais. As autoridades disseram para a Voz do Xingu que Barruan era responsável pela logística do transporte de armas e drogas da Bolívia para a região do Xingu, além de Marabá.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.