Bar onde adolescentes foram flagradas dançando seminuas é interditado em Santa Izabel

O bar da Mangueirinha, onde adolescentes foram flagradas dançando seminuas, foi interditado no nordeste paraense. A interdição foi realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), no último dia 13 de janeiro, após um pedido da Promotoria de Justiça de Santa Izabel do Pará, por meio do promotor de Justiça Daniel Menezes Barros. O Ministério Público do Pará (MPPA) instaurou um inquérito civil para investigar denúncias sobre festas realizadas no local com venda de bebidas para menores de 18 anos e nudez de adolescentes.

Além da interdição, o MPPA requereu que a Polícia Civil inicie Inquérito Policial para apurar o caso. A Promotoria estuda também o ingresso com uma ação judicial para o fechamento definitivo do bar e penalização do proprietário e dos produtores da festa.

O Ministério Público instaurou também um Procedimento para regularização e possível interdição de todos os estabelecimentos desse tipo em Santa Izabel.

Entenda o caso

No último dia 10 de janeiro, várias adolescentes, possivelmente sob efeito de álcool, foram flagradas em vídeo dançando seminuas em um bar na PA-140. Na ocasião, as menores de idade eram incentivadas por adultos no local a remover as roupas. As cenas foram gravadas por participantes da festa e divulgadas na internet.

Quatro jovens já foram ouvidas e confirmaram que tiraram suas roupas. O DJ, que incentivou as adolescentes a ficarem nuas, e o responsável pela festa prestaram depoimentos na última segunda-feira, dia 18.

A venda ou distribuição de bebidas alcoólicas para menores de idade é crime punível com detenção de 2 a 4 anos. Já a pena para divulgação do vídeo com as adolescentes seminuas varia entre 3 a 6 anos de prisão.