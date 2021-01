Polícia Civil investiga festa com adolescentes seminuas em Santa Izabel do Pará

Uma festa está sendo investigada pela Polícia Civil, em Santa Izabel do Pará, Região metropolitana de Belém, por ter colocado adolescentes em situação de risco por diversos abusos. O Conselho Tutelar da cidade foi quem ofereceu a denúncia, após receber imagens de garotas seminuas dançando, tirando a roupa e com incentivo de adultos, incluindo o DJ do evento. Numa ocasião dessas, no mínimo, poderia haver muita bebida alcoólica e possivelmente drogas no local.

A festa teria ocorrido na rodovia PA-140, em um bar. Só o tipo de estabelecimento já seria suficiente para barrar a entrada de adolescentes. Se as adolescentes tiverem consumido bebidas alcoólicas ou drogas, os responsáveis pelo evento cometeram ainda mais crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolecente (ECA). E ainda segundo a legislação protetiva, produzir, guardar e divulgar imagens de cunho sexual de quem tem menos de 18 anos também são crimes.

Além da Polícia Civil, o Conselho Tutelar de Santa Izabel do Pará encaminhou a denúncia ao Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e Juizado da Infância e da Juventude. Há ainda os riscos por conta da pandemia de covid-19. Na madrugada de segunda-feira (11), uma festa repleta de adolescentes foi encerrada pela Polícia Militar, em Paragominas, sudeste do Pará. O responsável pelo evento, que tinha drogas e bebida alcoólica à disposição aos jovens, conseguiu fugir.