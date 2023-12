Bandidos invadem casa, roubam e agridem adolescente com coronhada na cabeça em Santarém

Uma família inteira passou por momentos de terror com a ação de dois assaltantes na noite da última quarta-feira (06). Os bandidos invadiram a casa das vítimas, que fica localizada na ocupação Bela Vista do Juá, em Santarém, Oeste do Pará.

Segundo informações do Jornal O Impacto, após entrar na residência, os suspeitos renderam os moradores e passaram a ameaçar a vida de todas as vítimas. Eles pediam dinheiro com a informação de que um membro da família havia vendido um terreno.

Agressivos durante toda a negociação, um dos bandidos chegou a agredir um adolescente com uma coronhada na cabeça. Uma criança que possui deficiência também foi ameaçada constantemente pelos assaltantes.

Os bandidos só deixaram a família em paz depois de levarem joias, cartões, celulares e cerca de R$ 3 mil. Os suspeitos fugiram a pé do local e no caminho jogaram fora um celular Iphone roubado.

As vítimas registraram o crime na UIP do Santarenzinho. A Polícia já está investigando o caso para encontrar os bandidos, que ainda não foram identificados.

Em nota enviada a OLiberal, a Polícia Civil informou que equipes da Seccional de Santarém foram até o local para coletar informações e identificar os envolvidos no crime.

Qualquer informação que ajude na investigação deve ser comunicada através do Disque Denúncia, pelo número 181.