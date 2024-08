VÍDEO: Balsa com toras de madeira naufraga na praia do Itupanema em Barcarena

Uma balsa com várias toras de madeira naufragou na manhã desta sexta-feira (16/08), próximo à praia de Itupanema, em Barcarena. Vídeos mostram o naufrágio nas redes sociais, é possível ver a balsa com grandes toras de árvores quase toda debaixo da água.

Uma pequena parte da embarcação aparece empinada com dois tripulantes se equilibrando esperando por ajuda. Os vídeos mostram pequenos barcos indo salvar os tripulantes.

O município de Barcarena, na Região Metropolitana de Belém (RMB), possui um dos maiores portos do Brasil em movimentação de mercadorias. A cidade também possui um tráfego intenso de navios e balsas que transportam mercadorias.

A Marinha do Brasil informou, por meio de nota, que tomou conhecimento que "um empurrador e uma balsa carregada com madeira naufragaram, quando navegavam no rio Pará, nas proximidades do município de Barcarena (PA). Os tripulantes do empurrador foram socorridos por uma embarcação que presenciou o acidente".

A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) enviou uma equipe ao local do naufrágio. Não há indícios de poluição ambiental, nem risco à segurança da navegação. "O empurrador e a balsa envolvidos no acidente estavam em situação irregular junto à Capitania dos Portos. A CPAOR instaurou um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação para apurar as causas e responsabilidades".

A Marinha divulgou ainda os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da CPAOR, (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagem instantâneas), para receber informações a respeito de qualquer situação que possa afetar a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis, a segurança da navegação, ou que represente risco de poluição ao meio hídrico.