Avião de pequeno porte cai no quintal de uma casa em São Félix do Xingu; VÍDEO

Na manhã desta segunda-feira, 6, imagens de um avião de pequeno porte caído dentro do quintal de uma casa começaram a circular pelas redes sociais. O acidente teria acontecido no município de São Félix do Xingu, no sul do Pará. Ainda não há informações sobre o motivo da queda ou sobre feridos. Imagens de câmeras de segurança de local próximo mostram momento da queda de aeronave.

A redação integrada de O Liberal apura mais informações sobre o caso.

