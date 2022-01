Autores da morte de empresário em Concórdia do Pará são presos em operação policial

Policiais da Divisão de Homicídios e da delegacia de Concórdia do Pará foram às ruas do município para dar seguimento às investigações sobre a morte do empresário Denilson Lopes de Lima, executado no dia 21 de dezembro do ano passado.

De acordo com informações colhidas pela Polícia Civil, a morte do empresário teria sido uma retaliação por conta de informações que a vítima teria supostamente repassado a policiais da região sobre o esconderijo de um conhecido criminoso da área, identificado como Jeberson Milhome, morto durante operação de busca decorrente dessa denúncia.

Policiais civis cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em Concórdia do Pará (Polícia Civil / Divulgação)

Durante a operação, foi preso Flávio Bruce Milhome, irmão de Jeberson, e os homens acusados de executarem o empresário, identificados como Rodrigo Costa Gonçalves e Antônio Erick da Silva Amorim. Armas também foram apreendidas.