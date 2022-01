PC cumpre três mandados de prisão e 11 de busca e apreensão em Concórdia do Pará

A Polícia Civil prendeu três pessoas e cumpriu 11 mandados de busca e apreensão no município de Concórdia do Pará durante a Operação "Discórdia", deflagrada na última terça-feira (18) e nesta quarta-feira (19). A ação apura um homicídio ocorrido no mês de novembro de 2021, no município do nordeste paraense. A investigação aponta que a vítima teria sido morta por ter, supostamente, informado a policiais militares sobre o local de esconderijo do irmão do mandante do crime, foragido da justiça.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, após o crime,o caso passou a ser investigado pela Divisão de Homicídios (DH) em conjunto com a Delegacia de Concórdia do Pará, para que os autores fossem identificados. "Conseguimos identificar dois executores do crime, assim com o mandante. Diante disso, passamos a diligenciar para coletar todos os elementos que pudessem fundamentar nossa investigação", explicou.

A motivação do crime, segundo a investigação, seria uma vingança, em razão da vítima ter informado a polícia sobre a localização do irmão do mandante, que estava foragido da Justiça e, durante o cumprimento de mandado, morreu por intervenção policial.

Durante a operação, três pessoas foram presas em flagrante, sendo o mandante do homicídio, que foi encontrado com uma arma de fogo e também estava com mandado de prisão expedido pela justiça. Além de dois outros homens, os quais foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e após pagamento de fiança, respondem em liberdade.

Já as três armas apreendidas serão encaminhadas para a perícia. Ainda de acordo com a PC, as investigações continuam para localizar e dar cumprimento aos outros dois mandados de prisão contra os executores do crime.