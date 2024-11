Autônomo é assassinado com 10 tiros no conjunto Promorar nesta noite de quinta-feira (31/10)

Um homem de 52 anos foi assassinado com dez tiros de pistola 9 mm na noite desta quinta-feira (31/10) no conjunto Promorar, no bairro da Maracangalha, em Belém. Peritos criminais informaram que os disparos atingiram a cabeça, o peito, as mãos e as costas da vítima identificada como Saul Pinheiro.

Relatos de testemunhas apontam que Saul havia saído da casa de um familiar e estava indo em direção à sua própria casa, também no conjunto Promorar, quando dois homens em uma motocicleta o abordaram na avenida Norte do Promorar. Ainda segundo as testemunhas, os criminosos não se intimidaram com a presença de diversas pessoas que transitavam pelo local, onde funcionam estabelecimentos comerciais.

O homem que estava na garupa da motocicleta sacou a pistola 9 mm e efetuou os disparos contra Saul, que morreu na hora. Os criminosos fugiram em alta velocidade. A perícia criminal da Polícia Científica encontrou sete cápsulas de 9 mm no chão, mas confirmou que foram disparados dez tiros contra a vítima. Saul era autônomo, casado e pai de três filhos.

Familiares de Rauk chegaram ao local logo após o crime e negaram qualquer tipo de envolvimento da vítima com o mundo do crime, mas informaram que recentemente, ele teria contraído uma dívida com um agiota, o que será investigado pela Polícia Civil posteriormente.

A Polícia Civil informou no local do crime que Raul não tinha passagens criminais e que solicitou imagens de câmeras de monitoramento das proximidades, para tentar identificar e capturar os assassinos envolvidos no crime.