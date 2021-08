Atentado a tiros deixa um morto e outro ferido no centro de Icoaraci

Na madrugada desta terça-feira, 24, um atentado a tiros deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida em Icoaraci, Distrito de Belém. O tiroteio, que assustou os moradores da Vila Sorriso, aconteceu na Rua Padre Júlio Maria, próximo da Igreja Matriz de Icoaraci, centro do distrito. Um homem identificado como Fabrício morreu no local, enquanto um outro foi socorrido com vida e levado pera receber atendimento médico.

Era por volta de 3h30 quando os moradores do quarteirão entre as travessas São Roque e Itaboraí foram despertados pelo sons de disparos de arma de fogo. Indo ver o que causou o barulho, os populares se depararam com dois homens no chão da Praça Pio XII, agonizando. Um homem, identificado como Fabrício, morreu no local sem chances de ser socorrido, enquanto o outro rapaz, sem identificação, foi levado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. Não foram divulgadas informações de seu estado de saúde.

A Divisão de Homicídios (DH) de Icoaraci da Polícia Civil informou que já tem conhecimento do caso e segue com as investigações. Os policiais já apurara que os dois homens baleados estavam em uma motocicleta quando foram atingidos pelos disparos. Agora, a PC segue em diligências tanto na cena do crime quando nas ruas do distrito, em busca de familiares e conhecidos das vítimas do atentado para ajudar a elucidar o crime.