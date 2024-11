Assassino mata homem e foge de bicicleta em Marabá

A Polícia Civil investiga o assassinato de Guilherme Pereira de Moraes executado no último sábado (09/11) em Marabá, região sudeste do Pará. O suspeito do assassinato teria atirado contra o homem e fugido de bicicleta do local do crime. A vítima foi assassinada na Avenida Magalhães Barata, no bairro Velha Marabá, por volta das 17h30.

A ocorrência foi feita às forças policiais por meio do Núcleo Integrado de Operações (NIOP-190) informando o homicídio próximo à entrada da Vila Canaã. Segundo o relato, a vítima Guilherme Moraes estava sentado na calçada, quando um indivíduo passou de bicicleta e começou uma série de disparos de arma de fogo. Os tiros atingiram Guilherme na cabeça, no peito, braços e também nas costas.

O local do assassinato seria conhecido como ponto de tráfico de drogas. Uma das linhas de investigação relacionam o crime com o tráfico de entorpecentes. Mesmo assim, outras possibilidades também serão investigadas. Os policiais tentam obter mais informações do pistoleiro de bicicleta que executou a vítima em plena rua pública.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Marabá investiga a morte de Guilherme Pereira de Moraes. Perícias foram solicitadas. Testemunhas também devem ser ouvidas para tentar solucionar o crime.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.