Ladrão é preso após furtar casa de PM, resistir à prisão e tentar pegar arma de policial

Um homem suspeito de furtar a residência de um policial militar foi preso no Marajó, mas criou muita dificuldade para os agentes de segurança. O homem no momento da prisão em flagrante na última segunda-feira (11/11), em Muaná, resistiu e tentou pegar a arma de um dos policiais. Na luta corporal entre o suspeito e o policial a arma disparou acidentalmente no chão.

Policiais da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar, em Muaná, conseguiram localizar o suspeito de furtar a casa de um PM e de tráfico de drogas graças às filmagens de uma câmera de segurança que capturou o momento em que o suspeito tentou invadir a casa do policial.

De acordo com informações do portal Notícia Marajó, os militares foram acionados pelo colega, que informou o crime. Ele mostrou as filmagens em que o criminoso tentou invadir a residência. O suspeito levou um relógio, cordões, anéis, brincos de ouro e R$ 1 mil em espécie.

Após realizarem buscas na região, equipes da 20ª CIPM localizaram o suspeito em uma rua com pouca iluminação, na passagem Açaizal. Ao ser abordado o suspeito teria entrado em luta corporal com um policial tentando pegar a arma do agente, o que resultou em um disparo acidental no chão. O soldado que entrou em luta corporal com o suspeito foi levado ao Hospital Municipal da cidade apresentando dores no pé e no joelho devido à ação.

O suspeito foi contido. Ao ser revistado, foram encontrados com ele parte do material furtado da residência e, também, uma pedra oxi, pesando aproximadamente 28 gramas, dois pedaços grandes de maconha, totalizando cerca de 39 gramas e uma balança de precisão.

O suspeito teria informado que comprou a droga com o dinheiro furtado. Ele pretendia revendê-la para obter um lucro de aproximadamente R$ 3 mil e alegou ter adquirido a droga com um homem conhecido como Traco.

O homem seria conhecido nas redondezas por já ter tentado furtar uma loja, quebrando os vidros da fachada. O suspeito estava em liberdade provisória por furto. Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Muaná para os devidos procedimentos legais.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi apresentado por policiais militares na delegacia de Soure, autuado por furto qualificado e está à disposição da Justiça.