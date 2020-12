Assassinato de casal teria sido motivado por cobranças de cabeças de gado

Antônio Carlos Alves dos Santos, 53 anos de idade, foi preso nesta quarta-feira (2) em Parauapebas, região sudeste do Pará, sob a acusação de ser o mandante da morte do casal Arlindo Setúbal dos Santos, 56 anos, e Francisca Lucirene Alves do Nascimento, 65, em agosto deste ano, na zona rual de Curionópolis.

O inquérito policial aponta que Antônio Carlos andava irritado porque o casal cobrava dele certa quantia em dinheiro (o valor não foi divulgado pela polícia) por cabeças de gados que teriam ficado com ele, sem que ele os tivesse pago. O casal foi morto com disparos de pistola calibre 380, na chácara em que morava na zona rural de Curionópolis, cidade a 30 Km de Parauapebas, em 11 de agosto de 2020. Os corpos foram encontrados pelo caseiro da propriedade, que todas as manhãs tomava café com os patrões. Antônio Carlos foi preso no início das investigações por posse ilegal de arma de fogo. Ele pagou fiança e foi liberado. A polícia seguiu investigando o duplo homicídio e passou a tê-lo como o mandante dos crimes. De acordo com a polícia, após a prisão do acusado, nesta quinta-feira, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência dele, em Parauapebas, o que resultou na apreensão de documentos, anotações e aparelhos eletrônicos. Antônio Carlos, por sua vez, se mostra bem tranquilo e nega qualquer participação nos crimes.