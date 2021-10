Dupla morre após esfaquear policial penal e roubar sua arma em Altamira

O roubo de um policial penal em Altamira, que teve sua arma subtraída e ainda sofreu uma tentativa de homicídio por esfaqueamento, levou a uma ação que resultou na morte de dois envolvidos no crime e na recuperação do armamento menos de uma hora depois, em uma operação de resposta realizada pelo 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Wagner Lima Leão Júnior e um homem identificado apenas como "Belém" foram os dois homens que morreram, após serem encontrados escondidos em uma casa.

Segundo o BPM, a abordagem ao policial penal foi por volta de 20h, no centro do município. O agente relatou que estacionou seu carro para atender uma ligação na rua Primeiro de Janeiro quando foi abordado por cinco homens que, usando de extrema violência, exigiram que ele entregasse a arma. Depois de esfaquear o policial na mão e agredi-lo com golpes na cabeça, o bando fugiu com a pistola de trabalho dele.

VEJA MAIS

Assim que o 16º BPM soube do caso, enviou viaturas ao local, que ajudaram o servidor público e começaram a buscar os responsáveis pela agressão e roubo. O policial penal foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi constatado que ele não sofria grandes riscos à saúde, enquanto as guarnições se empenhavam nas buscas pelos criminosos.

Menos de uma hora depois, por volta das 20h45, um morador da área indicou o local onde alguns dos assaltantes teriam se escondido. Segundo a tenente Elizabete, oficial do batalhão, chegando à residência, os policiais perceberam que os moradores estavam muito nervosos ao receber a polícia, o que indicava que estavam sendo coagidos pelos criminosos.

Agente da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas - Rocam entraram na casa e, após uma breve busca, encontrou dois suspeitos escondidos em um quarto. Os PMs alegam que nesse momento, eles atiraram contra a guarnição, que revidou e atingiu os dois. Levados até a UPA, ambos morreram na unidade de saúde.

Com a dupla, os policiais apreenderam a arma do agente penal, uma pistola PPT100, e um revólver de calibre 38. Wagner seria conhecido pela polícia local, por conta de seu envolvimento com outros crimes, mas "Belém", que tem esse apelido por ter vindo da capital paraense, estaria há pouco tempo em Altamira e ainda não foi formalmente identificado.