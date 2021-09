Reta final das inscrições ao VII Festival Canção da Transamazônica

A 7ª edição do Festival Canção da Transamazônica (Fecant) será nos dias 18,19 e 20 de novembro, em Altamira, Região do Xingu. As inscrições pode ser realizadas gratuitamente até o próximo dia 6 de outubro. O edital do concurso e a ficha de inscrição estão disponíveis no site www.fecant.com.br. Serão distribuídos R$ 56 mil em prêmios.

O festival terá três etapas: no dia 18, o Fecant Kids vai contar com crianças e adolescentes de até 17 anos, residentes de Altamira e da Volta Grande do Xingu no concurso de intérpretes; no dia 19, será o Fecant Regional, disputa de composições autorais e inéditas de artistas da Região da Transamazônica; e no dia 20, o Fecant Nacional com composições autorais e inéditas das demais partes do país.

No Fecant Kids, o público vai votar nos vídeos dos candidatos disponíveis no canal do Festival Canção da Transamazônica no Youtube, entre os dias 25 e 29 de outubro. Os 12 mais votados serão classificados e anunciados no dia 30 de outubro pelo site, Instagram (@fecant.altamira) e Facebook (FecantAltamira) do evento. Todos os classificados dessa categoria receberão prêmios.

No Fecant Regional e no Nacional, o júri do concurso vai selecionar 12 composições de cada categoria. Os selecionados do Regional serão anunciados em 18 de outubro, e do Nacional, em 11 de outubro, pelo site e redes sociais do festival.

Os três primeiros lugares do Fecant Kids receberão prêmios de R$ 4 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil, nessa ordem. No Fecant Regional, os primeiros colocados receberão R$ 7 mil e R$ 5 mil, respectivamente; o melhor intérprete ficará com R$ 1,5 mil; e a melhor letra, com R$ 1,5 mil. Já no Fecant Nacional, os três primeiros colocados receberão R$ 9 mil, R$ 6 mil e R$ 5 mil, nessa ordem; o melhor intérprete, R$ 1,5 mil; e a melhor letra, R$ 1,5 mil.

O patrocínio é da Norte Energia. Apoio da Lei Semear por meio do Governo do Estado do Pará através da Fundação Cultural do Pará (FCP), e Prefeitura Municipal de Altamira.