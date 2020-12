Assaltante rouba loja e tenta assaltar cliente dentro de shopping em Belém

Um assalto dentro de um shopping localizado na avenida Centenário, no bairro Mangueirão, gerou pânico em alguns frequentadores do estabelecimento na tarde da última segunda-feira (28). De acordo com um cliente, que preferiu não ser identificado, um assaltante o abordou logo após a aferição de temperatura, na entrada do empreendimento, para tentar roubar seu aparelho celular. A tentativa de assalto teria ocorrido pouco após a ação criminosa, que tinha como alvo uma loja do local.

"Foi assim que eu entrei, foram cinco ou seis passos dentro do shopping. O cara dobra o corredor já com a arma na cintura e eu só escuto ele falando: 'Passa o celular'. "Eu não entendi e puxei o celular de volta pro corpo e continuei andando. Quando olhei, os seguranças estavam todos indo na direção dele e eu só fiz andar rápido, mas ele apontou a arma pra mim", relembra ele, que registrou um boletim de ocorrência sobre o caso.

"Ninguém soube explicar muito bem o que tava acontecendo, mas depois fui entender que eles estavam assaltando dentro do shopping. Quando eu saí, eu perguntei para a moça que tava verificando a temperatura se eles tinham prendido ele e ela disse que não, porque os seguranças não estavam armados", acrescenta.

Segundo a vítima, uma outra mulher teria sido abordada pelo assaltante no percurso. "[A funcionária] Só disse que nessa hora que ele tentou pegar meu celular, ele puxou o cabelo da moça que tava atrás de mim e puxou a bolsa. Eles fugiram. Eram dois bandidos. Um estava armado e outro não estava", conta.

Em nota, a direção do shopping informou "que por volta das 15h desta segunda-feira (28), ocorreu um roubo dentro de uma das lojas do shopping, mas apenas no caixa". O estabelecimento, entretanto, nega que algum cliente tenha sido alvo dos assaltantes. "Nenhum consumidor foi abordado nem dentro, nem fora da loja. Não temos conhecimento de nenhuma outra ocorrência", diz ainda a nota. O comunicado ressalta ainda que o empreendimento "está apoiando integralmente as investigações da Polícia e segue funcionando normalmente".

A Polícia Civil informou que está investigando o caso.