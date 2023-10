Árvore cai e mata dois homens na zona rural de Goianésia do Pará

Leomar dos Santos Andrade e Raimundo Nonato Guimarães Pereira morreram vítimas de um acidente de trabalho, em Goianésia do Pará, no sudeste do Estado, no último domingo (1º). Os dois homens trabalhavam cortando uma árvore quando foram atingidos fatalmente pelo vegetal​, cujo tipo não foi detalhado.

Conforme divulgado pelo site Correio de Carajás, a tragédia ocorreu em uma propriedade rural, localizada na vicinal Bom Jesus, com acesso pela estrada da Cikel, a cerca de 30 quilômetros da área urbana. A família de Leomar Andrade comunicou o fato na Delegacia de Polícia Civil de Goianésia do Pará, narrando que soube do ocorrido por volta das 18h. Os homens teriam cortado uma árvore e esta caiu em cima de ambos.

Imagens registradas por moradores mostram as vítimas sem vida, um deles debaixo de um galho da árvore.

Uma equipe da Delegacia de Polícia Civil constatou a veracidade das informações e acionaram a Polícia Científica do Pará. Os corpos de Leomar Andrade e Raimundo Pereira foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí.