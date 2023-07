Árvore cai em cima de motorista e condutor fica ferido; vídeo

Uma árvore caiu em cima de um motociclista, na última quarta-feira (27), em Fortaleza. O caso aconteceu na Rua Oswaldo Cruz, no Bairro São João do Tauape. As imagens do acidente foram capturadas pelas câmeras de segurança de um condomínio próximo.

De acordo com uma testemunha, a árvore balançava intensamente devido a uma ventania, até que acabou tombando em direção à pista. O motociclista, que transitava pelo local naquele momento, tentou evitar o impacto, mas a moto derrapou e ficou preso sob a copa da árvore.

Imediatamente, uma atendida do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro à vítima. Por sorte, apesar do susto, o motociclista sofreu apenas lesões leves. Logo após o ocorrido, o motociclista, identificado como Átila Alan, compartilhou vídeo e os detalhes do acidente.

"Estava indo para o trabalho e a árvore começou a balançar. Minha sorte foi esse cidadão [apontando para o homem que o ajudou] que mandou eu parar. Eu quase consegui me livrar, mas ela ainda caiu em cima de mim. Por pouco eu não morri".