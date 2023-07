Vítima desaparecida em explosão pode estar debaixo de 10 mil toneladas de milho, dizem bombeiros

Mackenson Murat é a única vítima ainda desaparecida entre os escombros deixados pela série de explosões em uma cooperativa agroindustrial de Palotina, no Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, o rapaz pode estar soterrado embaixo de quase 10 toneladas de grãos de milho e as buscas até que ele seja localizado podem levar mais de 30 horas.

Para localizar a vítima, o Corpo de Bombeiros faz o trabalho de forma gradativa, com o auxílio de equipamentos de escoação do local, apoio de socorristas e cães de Palotina, Cascavel e Toledo, cidades do oeste do Paraná.

"Os trabalhos no momento são referentes à retirada do volume de grãos de milho do silo 3 para que se garanta acesso até a última vítima. São aproximadamente 10 mil toneladas. A cooperativa tem equipamento para fazer o escoamento desses grãos numa média de 300 toneladas por hora. A nossa expectativa é que isso seja feito o mais rápido possível", informou o major Tiago Zajac.

O acidente, ainda sem causa identificada, vitimou oito pessoas e deixou outras 11 feridas, sendo nove os que estão em estado grave no hospital. Confira a nota da C. Vale, empresa responsável pela cooperativa:

"A C.Vale comunica aos seus associados e comunidade em geral que nesta quarta-feira, 26 de julho, às 16h50, um sinistro de grandes proporções atingiu nossa unidade central de recebimentos de grãos em Palotina, oeste do Paraná, devido a causas ainda não identificadas.

No momento, a prioridade está centrada na mobilização de todos os esforços e recursos necessários à preservação da integridade dos colaboradores atingidos pelo incidente e apoio aos familiares das possíveis vítimas atingidas.

No momento, todas as equipes de segurança da cooperativa estão ativas colaborando com autoridades públicas envolvidas, visando minimizar efeitos desse lamentável evento.

Assim que todas as variáveis forem identificadas e apuradas as repercussões geradas pelo incidente, nova nota de esclarecimento será emitida pela equipe de gerenciamento de crise instalada nessa oportunidade."

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)