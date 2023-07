Explosão em silo deixa quatro mortos e 27 desaparecidos no Paraná

Uma explosão ocorreu em um silo pertencente à cooperativa agroindustrial C.Vale, localizada em Palotina, oeste do Paraná, resultando na morte de ao menos quatro pessoas na tarde desta quarta-feira (26), conforme informações do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (Consamu).

Segundo o Consamu, até o momento desta reportagem, 27 pessoas ainda estão desaparecidas sob os escombros, e também há relatos de feridos em decorrência do incidente.

O Corpo de Bombeiros agiu prontamente montando uma força-tarefa para combater o incêndio. Mais de 35 socorristas e cães foram mobilizados da própria cidade, Cascavel e Toledo, localidades próximas da região afetada.

A operação de resgate teve início por volta das 17h, e o incêndio resultou em uma densa nuvem de fumaça que se espalhou pela cidade de Palotina.

A C.Vale é uma cooperativa com atuação nos estados do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e no Paraguai. Ela ocupa a quinta posição no agronegócio da região sul do Brasil em vendas e é considerada a segunda maior do estado do Paraná.