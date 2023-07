Carro explode em posto de combustíveis e deixa três mulheres feridas

Na manhã desta quarta-feira (12) um carro explodiu enquanto abastecia em um posto de combustíveis, localizado em Parnamirim, na região metropolitana de Natal. O incidente deixou três mulheres feridas que foram encaminhadas para o hospital com queimaduras.

O incidente ocorreu em um estabelecimento próximo ao Parque Aristófanes Fernandes, às margens da BR-101. Testemunhas que estavam no local relataram que o veículo estava sendo abastecido quando começou a pegar fogo.

No carro estavam duas senhoras, uma com 65 anos e outra aproximadamente com 60 anos, que precisaram ser resgatadas pelos bombeiros, pois não conseguiam sair. Além delas, quem conduzia o veículo era uma mulher de cerca de 30 anos, segundo Thalisson Cortez, parente das vítimas.

As três mulheres estavam em uma viagem com destino ao município de Rafael Godeiro para participarem do velório da mãe da motorista. De acordo com o parente, o carro, que é movido a gasolina, sofreu um curto-circuito no motor e, a partir daí, começou o incêndio.

Além disso, as portas teriam ficado travadas devido a uma falha elétrica. Por conta da explosão, parte do teto do posto de combustíveis ficou danificado.

As autoridades ainda estão investigando o ocorrido para determinar as causas exatas do incidente. É importante ressaltar que a segurança durante o abastecimento de veículos é fundamental, e qualquer problema ou mau funcionamento deve ser imediatamente comunicado aos profissionais responsáveis.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)