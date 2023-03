Homens armados explodem cofre de posto de combustíveis em Manaus; vídeo

Cinco homens armados invadiram uma área restrita e explodiram o cofre de um posto de combustíveis localizado no bairro Manoa, na Zona Norte de Manaus (AM), na madrugada desta segunda-feira (27). Os criminosos utilizaram dinamite para forçar a abertura do compartimento onde estava o dinheiro.

Segundo a direção do posto, os bandidos chegaram ao estabelecimento por volta das 2h50 da madrugada e renderam dois frentistas que estavam no turno de trabalho. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local.

Na filmagem, um homem encapuzado aparece colocando a dinamite na boca do cofre e acionando o explosivo. Na sequência, outros dois criminosos aparecem e tentam abrir o cofre. Sem sucesso, o trio deixa o local com a ajuda de outros dois criminosos que aguardavam em duas motocicletas.

Os suspeitos, que ainda não foram identificados, não conseguiram levar o dinheiro que estava dentro do cofre, mas, levaram os celulares e uma quantia em dinheiro dos frentistas.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)