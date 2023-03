'Faixa Rosa', segurança de Leo 41, foi morta durante operação em São Gonçalo no Rio de Janeiro

Ana Gabrielly Pantoja Machado, conhecida como "Faixa Rosa", também foi morta na última quinta-feira, 23, enquanto fazia a segurança de Leonardo Costa Araujo, o chefe do tráfico conhecido como "Leo 41" em São Gonçalo, no Complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro (RJ). A operação foi deflagrada pela Polícia Civil do Pará em parceria com a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Faixa Rosa e outros seis criminosos do Pará morreram durante o confronto. No total, 13 pessoas morreram na ação. Ana era a segurança de Leo 41, um dos homens mais procurados do Pará. L41 estava foragido do Pará desde 2019 e era apontado como o chefe do tráfico de entorpecentes no Pará.

Na última sexta-feira, 24, Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, manifestou-se sobre a situação. A fala ocorreu enquanto ele cumpria agenda no interior do estado carioca. "Enquanto eu estiver à frente, o combate será duro. Não há um local onde o estado não entre. Não adianta vir de outro estado para cá que será neutralizado, como foram esses aqui. Aqui no Rio de Janeiro tem comando, tem polícia e tem ordem pública. Tem governo" afirmou o governador do estado do Rio de Janeiro.

O traficante Leonardo Costa Araujo, o Leo 41, foi morto durante operação no Rio de Janeiro. (Reprodução / Redes Sociais)

Relembre o caso

Na última quinta-feira, 23, a Polícia Civil do Pará, em conjunto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagraram uma operação policial, onde o principal alvo era Leonardo Araújo, conhecido como “Léo 41” e integrantes de facções criminosas do Pará. Foragido desde 2019, L41 morreu durante confronto com a Polícia no Complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro.

O Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, publicou em sua conta oficial no Twitter na última quinta-feira esclarecendo a população sobre a operação. "A Polícia Civil paraense deflagrou uma operação conjunta com a Polícia Civil do Rio de Janeiro tendo como alvo integrantes de facções criminosas do Pará. Leonardo Araújo, conhecido como 'L41' , foragido da justiça, morreu em confronto com os agentes de segurança", disse o governador.

Em seguida Helder comentou: "Ele era a principal liderança da maior organização criminosa que atua no Pará e ordenou diversos ataques também no RJ. A operação segue em andamento e também estão sendo cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão.", continuou.

O governador paraense encerrou o seu comentário na rede social parabenizando o governador do Rio de Janeiro. "Parabenizo e agradeço a Polícia Civil do RJ, em nome do Governador do RJ, Cláudio Castro, e o sistema de segurança do Pará, a partir da PC do Pará.", finalizou.