'Muitos escombros', diz capitão do Corpo de Bombeiros após explosões em cooperativa de Palotina

Ao menos cinco explosões em sequência foram registradas em silo de secagem de grãos da C.Vale, cooperativa agroindustrial de Palotina, oeste do Paraná, explica o Corpo de Bombeiros. O acidente foi registrado no final da tarde desta quarta-feira (26) e deixou ao menos oito pessoas mortas.

VEJA MAIS:

Segundo a corporação, as explosões começaram por volta das 16h50. O capitão Guilherme Rodrigues, do Corpo de Bombeiros, detalhou que o ambiente onde ocorreu a primeira explosão é bem fechado e com bastante pó, com partículas inflamáveis que, em contato com qualquer fagulha, podem provocar explosões em série.

O oficial ainda disse que oito pessoas estavam no local da primeira explosão. As outras acabaram destruindo quatro barracões no entorno, onde trabalhavam mais vítimas. "Essas partículas pegam fogo com facilidade. Essa primeira explosão faz com que outras partículas em estruturas metálicas também sofram o mesmo efeito", afirmou.

Existem, no local, túneis subterrâneos, que têm aproximadamente 200 metros de comprimento. Acima disso, estão as partes de concreto e metálica, que foram abaladas pelas explosões. "São muitos escombros. Estamos com máquinas para retirar o que desabou, mas o trabalho é bem delicado", pontuou o capitão.