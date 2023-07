LeBron James fala pela primeira vez após parada cardíaca do filho

LeBron James veio a público pela primeira vez, nesta quinta-feira (27), após seu filho Bronny James sofrer uma parada cardíaca no início da semana. O jogador do Lakers usou o Twitter e Instagram para agradecer ao apoio recebido pelo público.

“Quero agradecer às incontáveis pessoas enviando amor e orações à minha família. Nós sentimos isso e sou muito grato. Todos estão ótimos. Temos nossa família junta, segura e saudável, e sentimos seu amor. Terei mais a dizer quando estivermos prontos, mas quero dizer a todos o quanto seu apoio tem significado para todos nós!”, escreveu o atleta.

Na segunda-feira (24), Bronny James, de 18 anos, sofreu uma parada cardíaca durante um treino do time de basquete da USC (Universidade do Sul da Califórnia), onde atua. O garoto foi levado inconsciente para o hospital e recebeu alta na terça-feira (25). A causa do mau súbito ainda não foi revelada.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)