LeBron e Savannah James estão otimistas com recuperação do filho, Bronny, diz site

Bronny, filho mais velho de LeBron James, começou a apresentar melhora no quadro clínico após ter sofrido uma parada cardíaca em um treino de basquete, na última segunda-feira (24). Segundo reportado pelo site TMZ, o astro do Lakers e a esposa Savannah estão "otimistas e aliviados" com a resposta do garoto, que está estável.

VEJA MAIS

O armador de apenas 18 anos praticava na quadra da Universidade do Sul da Califórnia (USC) quando foi encontrado inconsciente e precisou ser levado às pressas ao hospital. Até o momento, os médicos de Bronny não identificaram e seguem realizando exames para descobrir a causa para a parada cardíaca no atleta.

Um dia após o incidente, um porta-voz oficial da família James relatou ao público o estado de saúde do jovem de 18 anos e pediu compreensão dos fãs. "Ontem, enquanto treinava, Bronny James sofreu uma parada cardíaca. Os médicos conseguiram atendê-lo e levá-lo ao hospital. Ele, agora, está em condições estáveis e não está mais na UTI. Nós pedimos respeitos e privacidade para a família James e vamos atualizar quando tivermos mais informações", disse.