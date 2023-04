Grizzlies superam ausência de Ja Morant e derrotam os Lakers nos playoffs da NBA

Empatados? Parece que sim. Os Grizzlies superaram a derrota para os Lakers no domingo (16), e conseguiram vencer o time de Los Angeles, em casa, nesta quarta-feira (19). Sem o armador Ja Morant, um dos principais jogadores do time que lesionou a mão, os Grizzlies não se deixaram abalar e superaram os Lakers por 103 a 93.

Para superar os gigantes o time de Lebron James, os Memphis contaram com os coadjuvantes do time que conseguiram brilhar durante o jogo. Xavier Tillman foi o cestinha do time com 22 pontos, e garantiu o duplo-duplo ao pegar 13 rebotes. Outro grande nome na partida foi Jaren Jackson Jr., que ajudou a garantir a vitória e foi o segundo maior pontuador do time de Memphis com 16 pontos, 8 rebotes e 3 assistências.



Agora os Lakers e os Grizzlies voltam a se enfrentar no sábado (22), às 23h, em Los Angeles, no terceiro jogo entre os times nos playoffs da NBA.