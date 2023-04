Rapper é expulso de jogo de basquete e acusa racismo: ‘O preconceito prevalece’

O rapper estadunidense E-40 alegou ter sofrido racismo ao ser expulso de uma partida de basquete entre Warriors e Kings no último sábado (15). Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o músico discutindo com seguranças da arena, antes de ser retirado do local.

No pronunciamento, E-40 afirma que havia sido desrespeitado e discutiu “de maneira direta, mas educada” com uma mulher, quando foi abordado por um segurança do Kings, que o expulsou do estádio.

“É triste que isso foi só outro lembrete que, independente do meu sucesso e conquistas, o preconceito sempre prevalece. A segurança viu uma discussão entre um homem negro e uma mulher branca e presumiu que era culpa minha”, concluiu.

Antes do suposto caso de racismo, o rapper estava sentado perto do banco de reservas do Warriors no confronto contra o Kings. Ele é um torcedor da franquia e até visitou a Casa Branca com a equipe após o título do ano passado.