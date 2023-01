‘Arthurzinho Guamá” morre em confronto com agentes de segurança

Arthur Cabral Ataíde, mais conhecido como “Arthurzinho Guamá”, morreu em confronto com agentes de segurança. O baleamento ocorreu, na sexta-feira (6), no município de Moju, no nordeste paraense.

Em nota, divulgada neste sábado (7), a Polícia Civil informou que Arthur Cabral Ataíde morreu em confronto com agentes de segurança durante uma operação para dar cumprimento a mandados de prisão e recaptura, expedidos pela Justiça contra ele.

Ainda segundo a instituição, Arthur chegou a ser encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu. Com ele foram apreendidas porções de entorpecentes, uma pistola calibre ponto 40 (de uso privativo da Polícia) e munições, além de uma motocicleta com registro de roubo e furto.

A Polícia Civil informou, ainda, que caso foi registrado na Divisão de Homicídios e que os agentes envolvidos na ocorrência se apresentaram para prestar os devidos esclarecimentos.

LEIA TAMBÉM: