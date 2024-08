Armas são encontradas no camarote de comandante em embarcação no oeste do Pará

Armas de fogo que estavam sem documentação foram apreendidos no camarote do comandante de uma balsa que navegava entre os municípios de Óbidos e Juruti, no oeste do Pará. A ação ocorreu na sexta-feira (16), quando os agentes da Polícia Militar realizavam fiscalizações de rotina e interceptaram barcos que passavam pelo Rio Amazonas.

Segundo os relatos policiais, ao realizar a vistoria na embarcação, os agentes da PM revistaram algumas pessoas que estavam no local e também verificaram alguns cômodos. Ao inspecionar o camarote do comandante, encontraram vários itens de armamentos, como um rifle calibre .44, com cinco munições intactas; um revólver calibre .38, com nove munições intactas; nove cartuchos calibre 12 intactos; um coldre de nylon; dois pares de coletes balísticos com capas, sem numeração aparente.

VEJA MAIS

Os agentes informaram que o comandante seria o único habilitado para conduzir a balsa, o que fez os agentes solicitarem que a embarcação atracasse às margens do rio, em frente a cidade de Óbidos. O comandante e o material apreendido foram levados para a delegacia, onde seriam realizados os procedimentos cabíveis. A polícia iniciou as investigações para identificar a origem e destino do material encontrado.